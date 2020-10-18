شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون المجالس النيابية: نتعهد بأن تكون الحكومة سندا ومعينا لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية: "بصفتى ممثل الحكومة أتعهد بأن تمد الحكومة أيادى التعاون رئيسا وأعضاء لمجلس الشيوخ"، مضيفا: "نتعهد بأن تكون الحكومة سندا ومعين وتسخر كل جهودها".

جاء ذلك خلال كلمة وزير شئون المجالس النيابية اليوم، أمام مجلس الشيوخ عقب انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

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وتابع قائلا: "نتشرف بالتواجد التام تحت قبة المجلس برئاسة علم من أعلام القانون والدستور وشيخ من شيوخ القضاة فاستحق عن جدارة رئاسة المجلس ونحن على ثقة أن تحققوا ما يتمناه الشعب".

ووجه التهئنة للمجلس على انطلاق الفصل الأول التشريعى الأول.

وتابع قائلا: "نسجل كل الشكر والتقدير لمجلس الوزراء على ما يقدموه فى كافة المجالات وعلى ما بذل فى شأن ميلاد الصرح الذى سيبقى بجانب مجلس النواب".