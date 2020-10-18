طنجة..هواة الصيد يعودون لأنشطتهم بعد راحة بيولوجية منحتها الجائحة للأسماك-فيديو

بعد توقف لأشهر بسبب اجراءات الحجر الصحي، عاد هواة الصيد في طنجة لممارسة أنشطتهم بعد تخفيف سلطات المدينة للقيود المفروضة في مواجهة كورونا، والسماح للمواطنين بزيارة الشواطئ.
وأكد هواة للصيد من المدينة، في تصريحاتهم، أن توقف الجائحة، حرمهم من ممارسة هواية ذات أثر نفسي إيجابي عليهم، معبرين عن سعادتهم بالعودة لممارسة عشقهم للصيد.
وأشار صياد اختار فترة الليل لممارسة هوايته، أن الجائحة منحت الأسماك راحة بيولوجية أدت لتكاثرها، وهو ما سيستفيد منه هواة الصيد بعد عودة قصبات صيدهم للعمل من جديد.
وكانت السلطات المحلية بطنجة، قد خففت أخيرا من إجراءات الحجر الصحي، بعد استقرار الوضعية الوبائية في عاصمة البوغاز.
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