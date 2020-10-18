أعلنت السلطة الفلسطينية أن كبير المفاوضين، صائب عريقات، قد نقل ّإلى مستشفى إسرائيلي بعد تفاقم وضعه نتيجة إصابته بفيروس كورونا.
وقالت دائرة شؤون المفاوضات إن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، نقل، قبل قليل، إلى أحد المشافي الإسرائيلية، بسبب تدهور وضعه الصحي، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.
وأوضحت الدائرة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن عريقات “بسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي، يتم نقله الآن إلى إحدى المستشفيات في أراضي الـ1948، لما يتطلبه وضعه من عناية، ورقابة طبية خاصة”.
يذكر أن عريقات كان قد أصيب بكورونا، قبل عشرة أيام، وقال مقربون منه إنه يعاني أعراضا صعبة، نتيجة عوامل الاختطار.
وكان عريقات، الذي يبلغ من العمر 65 سنة، قد أجرى، قبل ثلاث سنوات، عملية زراعة رئة، على يد فريق طبي في مستشفى “إنوفا فيرفاكس” الأمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابته بكورونا.. وضع صائب عريقات يتفاقم وسيارة إسعاف تنقله إلى مستشفى إسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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