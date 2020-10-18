- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "قوات التحالف": سقوط صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية في صعدة والان مع التفاصيل
الأحد 18 أكتوبر 2020
قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" إن الميليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخا بالستيا صباح اليوم من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه بمسافة 159 كلم داخل الأراضي اليمنية.
وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في بيان صدر اليوم.. أن استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية تهدد حياة المئات من المدنيين.
وشدد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر "قوات التحالف": سقوط صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.