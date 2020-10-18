"قوات التحالف": سقوط صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية في صعدة

الأحد 18 أكتوبر 2020

قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" إن الميليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخا بالستيا صباح اليوم من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه بمسافة 159 كلم داخل الأراضي اليمنية.



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وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في بيان صدر اليوم.. أن استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية تهدد حياة المئات من المدنيين.

وشدد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.