المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أول رئيس لمجلس شيوخ مصري

الأحد 18 أكتوبر 2020

فاز المستشار عبدالوهاب عبدالرازق برئاسة مجلس الشيوخ في مصر، ليكون بذلك أول رئيس له بعد تغيير اسم الغرفة الثانية للبرلمان من مجلس الشورى إلى مجلس الشيوخ، وإعادة إنشائه بعد توقف لسنوات، وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة.



وأعلن الفريق جلال هريدي، رئيس الجلسة الافتتاحية، فوز المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بإجمالي 287 صوتا، فيما بطلت أصوات 12 نائبا.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقدم للترشح لرئاسة المجلس، كمرشح وحيد دون منافس، مكتفيا بذكر اسمه وعمله السابق كرئيس أسبق للمحكمة الدستورية العليا.

وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب، قد شغل منصب الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة مصرية للفصل في الطعون)، وهو الرئيس الحالي لحزب مستقبل وطن.

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وعبدالرازق من مواليد محافظة المنيا عام 1948، وحصل على ليسانس حقوق عام 1969 من جامعة القاهرة.

تم تعيين عبدالرازق بالجهاز المركزي للمحاسبات عام 1970، ثم عين معاونا بالنيابة، ثم وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة، وفي عام 1978 عين نائبا بمجلس الدولة، وفي عام 1987 عين مستشارا بمجلس الدولة، ثم مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

وفي عام 1994 عين رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وتولى منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2001، وفي 2016 عين رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.

وعمل عبدالرازق أيضا مستشارا بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992 حتى 1998، وفي عام 1986 التحق بالعمل عضوا بإدارة الفتوى لوزارات الثقافة والقوى العاملة والإعلام والسياحة.

وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا أثناء تولي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق رئاسة المحكمة، حيث حوصر مقرها من قبل أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين