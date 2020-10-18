صافي الاحتياطيات الدولية للمركزي الإماراتي تتجاوز 353 مليار درهم

الأحد 18 أكتوبر 2020

سجل صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي نموا بنسبة 1.1% خلال شهر أغسطس/آب 2020، حيث ارتفعت قيمتها الى 353.15 مليار درهم مقارنة مع رصيدها في شهر يوليو/تموز من العام ذاته والبالغة 349.25 مليار درهم، بحسب الاحصائيات الصادرة عن المصرف.



وتظهر الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي عودة النمو إلى رصيده من الاحتياطيات الدولية بشكل عام منذ شهر أغسطس/آب من العام الجاري، بدعم من التحسن المسجل في العناصر المكونة لهذا البند.

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وكان رصيد المصرف المركزي من الأوراق المالية الأجنبية ارتفع الى 12.66 مليار درهم خلال شهر أغسطس/آب مقارنة مع 9.17 مليار درهم في يوليو/تموز السابق فيما ارتفع رصيد بند الموجودات الأجنبية الأخرى الى 32.43 مليار درهم.

يذكر أن مستوى الاحتياطيات الدولية من العوامل التي تعزز الثقة العالمية في اقتصاد أي دولة كما أنها تساهم في توفير مناخ من الاطمئنان للمستثمرين الأجانب فيها.