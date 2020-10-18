شكرا لقرائتكم خبر عن في أول ظهور لحرم السلطان.. وسام الإشادة لعدد من الشخصيات العمانية والان نبدء بالتفاصيل
منح سلطان عمان هيثم بن طارق، وسام الإشادة السلطانية على عدد من الشخصيات العُمانية ، وقامت السيدة حرم السلطان في أول ظهور لها بتسليمهن الأوسمة، وذلك خلال تفضلها برعاية الاحتفال بمناسبة يوم المرأة العمانية ، صباح اليوم بقصر البركة العامر .
وهنّأت حرم جلالة السلطـان ، المرأة العمانية بمناسبة يومها الذي يوافق 17 من شهر أكتوبر من كل عام في كلمة لها خلال الحفل.
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