شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخراني يؤدي اليمين نائبًا بمجلس الشيوخ المصري والان نبدء بالتفاصيل

أدى الفنان يحيي الفخراني اليمين الدستورية نائبًا لمجلس الشيوخ المصري، وذلك بعد تعيينه من قبل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بعد اختياره هو والفنانة سميرة عبدالعزيز كنائبين عن الفن المصري داخل المجلس.

وعقدت الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ المصري برئاسة أكبر الأعضاء سنا اللواء جلال هريدي ويعاونه نائبان يمثلان أصغر الأعضاء سنا وهما محمود ترك ونهي الشريف، وتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن انتخابات الشيوخ لاسيما إعلان النتيجة، وكذا تلاوة قرار الرئيس بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ 100 عضواً.