وزيرة خارجية بلجيكا تعلن إصابتها بكورونا

بروكسل ـ وكالات: قالت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز، إن الاختبارات أثبتت إصابتها بكوفيد19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد. وذكرت ويلمز على تويتر “نتيجة اختبار كوفيد19 الخاصة بي إيجابية. من المحتمل أن تكون العدوى جاءت من داخل دائرة أسرتي في ضوء الاحتياطات المتخذة خارج منزلي”. وفقا لرويترز.

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