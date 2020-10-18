ارتفاع الإصابات في المدارس السورية

دمشق ـ الخليج 365:

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب والمعلمين والفرق الصحية في المدارس السورية إلى 200 إصابة، وهو ما يمثل ضعف الرقم المسجل قبل أسبوع. وقالت مديرة الصحة المدرسية، هتون طواشي، إن الزيادة في أعداد الإصابات، ظهر بسبب الزيادة في أعداد المسحات ضمن المدارس مضيفة: “عندما أجرينا 400 مسحة منذ أسبوعين، وصل عدد الإصابات إلى 100 إصابة، وعندما ضاعفنا عدد المسحات لما يزيد على 800 مسحة، وصل عدد الإصابات إلى 200 إصابة”. وأكدت الطواشي أن “فكرة إغلاق المدارس غير مطروحة في الفترة الراهنة، والوضع تحت السيطرة”.

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