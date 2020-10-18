كشف اللواء 41 بالحشد الشعبي، الاحد، ملابسات مجزرة منطقة الفرحاتية في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، وفيما اتهم عناصر "داعش" بارتكابها، دعا وسائل الاعلام الى توخي الدقة حفاظا على السلم المجتمعي الذي تحقق بفضل الدماء والتضحيات.
وبين الكريطي، ان "الجريمة المستنكرة ليست المرة الاولى التي يعتمد فيها الارهابيون التصفية الجسدية للمدنيين فقد شهدت ناحية يثرب عدة عمليات مشابهة تم تثبيت دعاوى قضائية فيها ضد عناصر التنظيم".
وأضاف أن "التنظيم تعمد ارتكاب هذه الجريمة لخلق ثغرة بين الحشد وتهديد السلم المجتمعي الذي تحقق بثمرة الدماء والتضحيات، مشددا على إن "العمل مستمر لكشف الحقيقة بصورة كاملة من خلال لجنة التحقيق المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة".
وتابع الكريطي، إن "نتائج التحقيق ستظهر استهداف داعش للمنطقة وابنائها"، داعيا "وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل التصريحات والمعلومات وانتظار ما ستظهره التحقيقات الجارية".
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء 41 بالحشد يكشف ملابسات مجزرة 'الفرحاتية' ويتهم 'داعش' بارتكابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.