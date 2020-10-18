اصابة آمر فوج في الشرطة الاتحادية بانفجار عبوة ناسفة في كركوك

افاد مصدر امني، الاحد، باصابة آمر فوج بانفجار عبوة ناسفة في كركوك. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق منطقة الفتحة في كركوك استهدفت عجلة يستقلها ضابط برتبة رائد امر الفوج الاول شرطة اتحادية". وأضاف المصدر أن العبوة "اسفرت عن اصابته بجروح مختلفة".

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