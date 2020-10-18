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عمدة طهران يدعو للإغلاق الشامل بسبب كورونا

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تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس المستجد في إيران إلى أقل من أربعة آلاف حالة، فيما دعا عمدة طهران للإغلاق الشامل.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد عن تسجيل 3890 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 4103 إصابات في اليوم السابق.

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد منذ أمس بواقع 252 حالة وفاة جديدة، مقابل 253 وفاة في اليوم السابق.


في هذا السياق، دعا رئيس مجلس بلدية العاصمة طهران، محسن هاشمي، إلى فرض إغلاق شامل في العاصمة وعزلها صحيا عن باقي مناطق البلاد للحد من تفشي العدوى.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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