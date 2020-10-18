عمدة طهران يدعو للإغلاق الشامل بسبب كورونا

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيران إلى أقل من أربعة آلاف حالة، فيما دعا عمدة طهران للإغلاق الشامل.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد عن تسجيل 3890 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 4103 إصابات في اليوم السابق.
وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد منذ أمس بواقع 252 حالة وفاة جديدة، مقابل 253 وفاة في اليوم السابق.
في هذا السياق، دعا رئيس مجلس بلدية العاصمة طهران، محسن هاشمي، إلى فرض إغلاق شامل في العاصمة وعزلها صحيا عن باقي مناطق البلاد للحد من تفشي العدوى.
وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد منذ أمس بواقع 252 حالة وفاة جديدة، مقابل 253 وفاة في اليوم السابق.
في هذا السياق، دعا رئيس مجلس بلدية العاصمة طهران، محسن هاشمي، إلى فرض إغلاق شامل في العاصمة وعزلها صحيا عن باقي مناطق البلاد للحد من تفشي العدوى.
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