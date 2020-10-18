بالأرقام.. احصائية جديدة لضحايا كورونا حول العالم

أصاب فيروس كورونا المستجد -حسب أحدث الأرقام- أكثر من 39.51 مليون شخص حول العالم، توفي منهم مليون و59 ألفا على الأقل.
وسجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الإصابات في الصين في كانون الأول 2019.
وما تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من الفيروس على صعيدي الإصابات والوفيات، حيث سجلت حتى الحين 219 ألف وفاة، وأكثر من 8 ملايين إصابة.
وفي الهند، بلغت الحصيلة نحو 7.5 ملايين إصابة، وأكثر من 114 ألف وفاة.
وفي البرازيل، سجلت السلطات أكثر من 5 ملايين إصابة، و153 ألف وفاة جراء الفيروس، بينما تحتل روسيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات؛ إذ سجلت مليونا و384 ألف إصابة، وما تزال الوفيات دون حاجز 25 ألفا.
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