الفنان يحيى الفخراني يؤدي اليمين الدستورية نائبًا لمجلس الشيوخ

أدى الفنان المصري، يحيي الفخراني، اليمين الدستورية عضوا في مجلس الشيوخ المصري، اليوم الأحد، وذلك في أولى جلسات المجلس. وتم تعيين الفخراني من قبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد اختياره هو والفنانة سميرة عبدالعزيز كنائبين عن الفن المصري داخل المجلس. وبدأ المجلس اليوم الأحد بعقد أولى دوراته بحلف اليمين وتولي جلال هريدي رئاسة المجلس مؤقتا كأكبر الأعضاء سنا.

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