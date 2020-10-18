الطاعون واوبئة اخرى تهدد هذه الدول

حذرت حكومة أرمينيا من خطورة تفشي الطاعون وأمراض خطيرة أخرى على خلفية تواصل الأعمال القتالية مع أذربيجان في منطقة قره باغ المتنازع عليها.

وذكرت وزارة الصحة الأرمنية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن "الأعمال القتالية واسعة النطاق التي أطلقتها أذربيجان على طول خط التماس أسفرت عن سقوط كثير من الضحايا وألحقت دمارا كبيرا، ما يهدد بتفشي أوبئة وأمراض معدية مختلفة".

وأوضح البيان أن الإضرار بشبكة إمداد المياه ومرافق الصرف الصحي يؤدي إلى تفاقم الظروف الوبائية في المنطقة، لافتا إلى أن استمرار القتال يمنع من تنفيذ أعمال التنظيف والصيانة المطلوبة، ما يهدد بتفشي أمراض معوية معدية مثل الكوليرا والتهاب الكبد والزحار.

وحمل البيان أذربيجان المسؤولية عن الحيلولة دون إجلاء جثث القتلى المتبقية عند خطوط التماس، ما يحولها إلى بؤر محتملة لتفشي أمراض خطيرة، مشيرا إلى أن الأعمال القتالية المتواصلة "تسهم في تفعيل بؤر أمراض معدية بما فيها الطاعون والداء التوليري وداء البريميات، وتزيد من خطر انتشارها بواسطة القوارض".

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وتابعت الوزارة أن الجثث على خط التماس تمثل طعاما للحيوانات وتهيئ الظروف الملائمة لتكاثر الحشرات التي من شأنها نقل أمراض خطيرة، ما يشكل خطرا طويل الأمد بالنسبة للمنطقة.

وأعار البيان اهتماما خاصا إلى أن الأعمال القتالية تدور في مناطق تعد بؤرة طبيعية لتفشي الطاعون، مشيرا إلى أن "الظروف الوبائية المعقدة تشكل خطرا لا على قره باغ فقط، بل وعلى إيران المجاورة.

وحملت الوزارة حكومة أذربيجان المسؤولية الكاملة عن العواقب الوبائية المحتملة لاستمرار القتال في قره باغ.