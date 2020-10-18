الحكم الدولي السابق طارق أحمد في ذمة الله

رياضة 2020-10-18 | 16:34 3,213 مشاهدة توفي الحكم الدولي السابق طارق احمد، بعد صراع طويل مع المرض. احمد توفي في احدى مستشفيات بغداد بسبب مضاعفات مرض العضال، ليضع حداً لمسيرة دولية حافلة استمرت لعشرات السنين. وشغل طارق منصب امين سر الاتحاد العراقي السابق لكرة القدم. طارق شغل ايضاً منصب رئيس اتحاد حكام الخليج العربي.

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