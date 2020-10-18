أعلن وزير العمل عادل الركابي، الأحد، عن إطلاق التقديم على القروض الصغيرة.
وقال الركابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم إطلاق التقديم على القروض الصغيرة في بغداد والمحافظات ابتداءً من يوم غد الاثنين الموافق 19-10-2020 ولغاية 9-11-2020".
وأضاف أن "التقديم يكون عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة للباحثين عن العمل الذين لديهم استشارية العاطلين"، داعياً الى "عدم مراجعة اقسام الوزارة في بغداد والمحافظات، والتقديم الكترونياً على موقع الوزارة خلال اوقات الدوام الرسمي حصراً".
وأضاف أن "التقديم يكون عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة للباحثين عن العمل الذين لديهم استشارية العاطلين"، داعياً الى "عدم مراجعة اقسام الوزارة في بغداد والمحافظات، والتقديم الكترونياً على موقع الوزارة خلال اوقات الدوام الرسمي حصراً".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العمل يعلن إطلاق التقديم على القروض الصغيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.