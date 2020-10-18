وزير العمل يعلن إطلاق التقديم على القروض الصغيرة

وقال الركابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم إطلاق التقديم على القروض الصغيرة في بغداد والمحافظات ابتداءً من يوم غد الاثنين الموافق 19-10-2020 ولغاية 9-11-2020".

وأضاف أن "التقديم يكون عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة للباحثين عن العمل الذين لديهم استشارية العاطلين"، داعياً الى "عدم مراجعة اقسام الوزارة في بغداد والمحافظات، والتقديم الكترونياً على موقع الوزارة خلال اوقات الدوام الرسمي حصراً".

