"العال" الإسرائيلية في البحرين.. اتفاق السلام يدخل حيز التنفيذ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحلة جوية مباشرة من تل أبيب حطت على أرض العاصمة البحرينية المنامة، رحلة تاريخية وخطوة نحو إرساء أسس السلام الذي بدأته دولة الإمارات.

نتنياهو عن توقيع الاتفاق مع البحرين: يوم مؤثر جدا

وصلت طائرة العال إلى المنامة، على متنها وفدان أمريكي وإسرائيلي رفيعا المستوى برئاسة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، وبقيادة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن مينوشين ومبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش.

اليوم تدشن العلاقات الدبلوماسية رسميا ويتبادل البلدان السفراء، وتفتح آفاق جديدة يبحثها أعضاء البعثة الإسرائيلية مع مسؤولين بحرينيين حول مجالات الطيران والمواصلات والتكنولوجيا والصناعة والتجارة والثقافة وغيرها.

سلام تصنعه البحرين هذه المرة لتعزيز وتدعيم الاستقرار والتنمية في المنطقة العربية.