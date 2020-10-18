"مقاول الإخوان" الهارب يقترب من قبضة العدالة بمصر

يقترب "مقاول الإخوان" الهارب محمد علي، من المثول أمام العدالة في مصر، لتنفيذ عدد من الأحكام الصادرة بحقه والخاصة بتهربه من الضرائب بخلاف التحريض على الفوضى والعنف بالبلاد.

وكشفت أرانشا جونزاليزا لايا، وزيرة خارجية إسبانيا، أن مدريد والقاهرة تناقشان حاليًا عددًا من الاتفاقيات منها تبادل "المجرمين الهاربين" بين البلدين، والتي من المرجح أن تظهر للنور قريبًا.

وأكدت الوزيرة، في تصريحات لموقع "اليوم السابع" المصري، أن العلاقات الثنائية بين البلدين قوية جدًا، مشددة على أن كلا البلدين اتفق على التصدي لتجارة البشر والإرهاب، ومنع الشبكات التي تهدد البلدين لإثارة النشاط الإجرامي وزعزعة االاستقرار.





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وزارت الوزيرة الإسبانية القاهرة، حيث التقت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كما عقدت مؤتمرا صحفيا، أمس السبت، مع وزير الخارجية سامح شكري.

ويواجه المقاول الهارب العديد من القضايا، بعد أن هرب إلى إسبانيا العام الماضي، وتلقى الدعم من تنظيم الإخوان الإرهابي للتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.

وفشل المقاول الهارب في دعواته التحريضية بفضل وعي الشعب المصري.

وعلى مدار 6 سنوات لم تتوقف خلالها محاولات التنظيم الإرهابي لبث الفوضى بالداخل المصري، واستغلال الأحداث لإعادة الجماعة المطرودة بأمر الشعب إلى المشهد السياسي.