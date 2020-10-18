لغم يحصد 4 عسكريين صوماليين.. بينهم ضابط رفيع

لقي 4 عسكريين صوماليين مصرعهم وأصيب 3 آخرون، الأحد، جراء انفجار لغم أرضي استهدف قافلة عسكرية بمديرية مهداي بمحافظة شبيلي الوسطى، جنوبي البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الانفجار لحق سيارة عسكرية ضمن القافلة، التي انطلقت من محافظة هيران وسط البلاد، وكانت متجهة إلى العاصمة مقديشو.



وأوضحت أن القوات كانت جزءا من اللواء 27 في الجيش الصومالي، وطال الانفجار ضابطا رفيعا في هذا اللواء، من دون ذكر اسمه أو منصبه.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن زرع اللغم وسط الطريق بعد معلومات بعبور القافلة في هذه المنطقة.

Advertisements

وأضافت الحركة الإرهابية أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 عسكريين في صفوف القوات الحكومية وتدمير المركبة العسكرية التي تعرضت لتفجير اللغم ضمن القافلة.

ولم تعلق السلطات الصومالية على الهجوم الإرهابي، ومؤخرا تصاعدت الخسائر البشرية بالقوات العسكرية العاملة في بولاية هيرشبيلي جراء هجمات بمحافظتي شبيلى الوسطى وهيران، بعد تعرضها لعدة هجمات من قبل حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

والجمعة الماضي، أعلن الجيش الصومالي، مقتل 51 مسلحا بينهم قيادي بارز من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية جنوبي البلاد.



وقال بيان للجيش الصومالي إن العملية العسكرية، تمت في قرية بولا لو التابعة لمدينة أفجوي 30 كم جنوبي العاصمة مقديشو في محافظة شبيلي السفلى، ونفذتها قوات "دنب" الصومالية الخاصة وألحقت خسائر فادحة في صفوف المليشيات.