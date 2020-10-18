مصر تؤكد تمسكها باتفاق ملزم بشأن سد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت مصر ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، مع عدم اتخاذ أية قرارات أُحادية من شأنها التأثير سلباً على الاستقرار بالمنطقة.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بلاده حريصة كل الحرص على استمرار عملية التفاوض مع كل من السودان وإثيوبيا للوصول إلى ذلك الاتفاق المُلزم.
وأشار في كلمة خلال افتتاح منتدى "أسبوع القاهرة للمياه 2020"، اليوم الأحد، إلى إصرار مصر على عقد أسبوع القاهرة للمياه رغم التداعيات العالمية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفرض بعض الدول إجراءات حظر السفر للمشاركين، لما له من أهمية كبيرة كمنصة فنية للحوار بين الخبراء والعلماء والمهتمين بقضايا المياه.
وتابع أن المنتدى بهدف تعزيز التعاون بين الدول وتشارك الرؤى المستقبلية، وتشجيع الأفكار الجديدة التي تعزز من إدارة المياه، لتحقيق التنمية المنشودة التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال المقبلة.
وأكد مدبولي حرص مصر على تعزيز التعاون مع كافة الدول على المستويين الإقليمي والدولي في كافة المناحي، مع إعطاء أولوية خاصة للتعاون مع دول حوض النيل وأفريقيا والمنطقة العربية.
يشار إلى أن سد النهضة، الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه بعد إعلانها مؤخرًا اكتمال المرحلة الأولى لعملية الملء، لا يزال محل خلاف بين الدول الثلاث.
ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه رغم جولات التفاوض المتعددة والتي تمت تحت رعاية الولايات المتحدة تارة وتارة أخرى الاتحاد الأفريقي، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا العالقة.
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