القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، توقيع إسرائيل والبحرين اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين بأنه "مؤثر جدا".
وقال في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية: "هذا هو تقدم ملموس ونحن ندفع اتفاقيات السلام هذه مع البحرين والإمارات قدما. هذا هو سلام حقيقي".
وأضاف: "ستعمل البعثات الآن على اتفاقيات تعاون وعلى إقامة اتفاقية السلام مع البحرين".
وكان وفد إسرائيلي-أمريكي وصل اليوم إلى العاصمة البحرينية في رحلة مباشرة ما بين تل أبيب والمنامة.
ويوقع الوفد الإسرائيلي الذي يرأسه مستشار الأمن القومي مئير بن شبات مع البحرين اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
وقال نتنياهو: "هذا هو اختراق آخر في علاقاتنا مع العالم العربي تم تحقيقه بفضل السياسة المختلفة والجديدة التي ننتهجها".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذا هو يوم مؤثر جدا وآمل أننا سنستطيع أن نخبركم قريبا عن إقامة علاقات مع دول أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو عن توقيع الاتفاق مع البحرين: يوم مؤثر جدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.