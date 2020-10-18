نتنياهو عن توقيع الاتفاق مع البحرين: يوم مؤثر جدا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، توقيع إسرائيل والبحرين اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين بأنه "مؤثر جدا".

وقال في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية: "هذا هو تقدم ملموس ونحن ندفع اتفاقيات السلام هذه مع البحرين والإمارات قدما. هذا هو سلام حقيقي".

وأضاف: "ستعمل البعثات الآن على اتفاقيات تعاون وعلى إقامة اتفاقية السلام مع البحرين".

وكان وفد إسرائيلي-أمريكي وصل اليوم إلى العاصمة البحرينية في رحلة مباشرة ما بين تل أبيب والمنامة.

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ويوقع الوفد الإسرائيلي الذي يرأسه مستشار الأمن القومي مئير بن شبات مع البحرين اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وقال نتنياهو: "هذا هو اختراق آخر في علاقاتنا مع العالم العربي تم تحقيقه بفضل السياسة المختلفة والجديدة التي ننتهجها".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذا هو يوم مؤثر جدا وآمل أننا سنستطيع أن نخبركم قريبا عن إقامة علاقات مع دول أخرى".