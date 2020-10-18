200 منزل لمتضرري فيضانات السودان بدعم إماراتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وضع الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، المدير التنفيذي لهيئة الأعمال الخيرية في عجمان بالإمارات، حجر الأساس لإنشاء "قرية السلام" في ولاية نهر النيل بجمهورية السودان، والتي تتضمن بناء 200 منزل للمتضررين من كارثة السيول والفيضانات، التي ضربت السودان خلال الفترة الماضية.



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وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة إن القرية المتوقع إنجازها خلال عام، تتضمن بناء 200 مسكن إضافة إلى مسجد كبير ومركز صحي، مؤكداً أن المشروع فاتحة خير لمشاريع خيرية مماثلة في جمهورية السودان، نظراً للكم الهائل من الدمار الذي خلفته مياه الأمطار والسيول في جميع الولايات السودانية، وذلك بهدف التخفيف من معاناة الكثير من المتضررين في ظل الظروف الحالية.

وأشار إلى أن الهيئة كانت وزعت 5 آلاف طرد غذائي على المتضررين في العاصمة الخرطوم وعدد من القرى النائية، معربا عن شكره للمتبرعين والمحسنين الذين أسهموا ودعموا جهود الهيئة في إغاثة السودان من خلال تبرعاتهم السخية.

من جانبهم أعرب المستفيدون من المشاريع الخيرية التي تنفذها هيئة الأعمال في السودان عن امتنانهم وشكرهم لدولة الإمارات ممثلة في هيئة الأعمال الخيرية، لما تقدمه من دعم وجهد لإيصال المساعدات إلى مستحقيها في عدد من الولايات الأكثر تضررا من كارثة الفيضانات.