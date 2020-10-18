إلغاء رحلات جوية من وإلى اليونان لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يواجه قطع النقل الجوي في اليونان أزمة كبيرة اليوم الأحد، ولكن هذه المرة ليس بسبب تفشي فيروس كورونا، بل بسبب إضراب ضباط المراقبة الجوية وموظفي قطاع النقل الجوي المدني.



ويطالب ضباط المراقبة الجوية وعمال الطيران المدني بزيادة الأجور وتعيين عمالة إضافية، وهو ما يتعارض مع حالة التقشف التي تطبقها العديد من الشركات حول اعالم بسبب الجائحة.

وتسببت الإضرابات في إلغاء معظم الرحلات الجوية من وإلى اليونان اليوم، ومن المنتظر أن يستمر الإضراب غدا الإثنين الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة.

وتعرض عملاء الشركة لحيرة كبيرة، في ظل غموض موقف رحلاتهم، وهو ما دفع شركات الطيران اليونانية إلى مطالبة عملاءها بالتواصل معها من أجل تغيير الحجز.

وأعلن أهم مطار في العاصمة اليونانية أثينا على موقعه الإلكتروني عن إلغاء العديد من الرحلات الجوية.

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وخلال الأشهر القليلة الماضية الماضية فشلت جهود اليونان الكبيرة في الخروج بقطاع السياحة من عثرته التي دخلها منذ تفشي وباء كورونا عالميا.

وتراجعت عائدات السياحة في اليونان بنسبة 97% لتصل إلى 64.3 مليون يورو (76.2 مليون دولار) خلال يونيو/حزيران الماضي، وذلك مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، أعادت اليونان فتح مطاراتها الرئيسية أمام الرحلات الدولية، على أمل إنعاش قطاع السياحة الحيوي بالنسبة لها بعد 3 أشهر من العزل العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويمثل قطاع السياحة في اليونان نسبة 20% من اقتصاد البلاد، ويوفر قرابة 700 ألف وظيفة في اليونان، لذا فإن نجاح هذا القطاع مهم للغاية لإنعاش اقتصادها.

وخلال عام 2019، استقبلت اليونان نحو 33 مليون سائح، ما جعلها تحقق عائدات بلغت 19 مليار يورو.