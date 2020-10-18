العمانيون يحتفون بأول ظهور لزوجة السلطان هيثم بن طارق (فيديو)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 نشرت وسائل الإعلام العمانية أول صور وفيديوهات رسمية لزوجة السلطان هيثم بن طارق عهد البوسعيدية، أثناء تكريمها عدد من الشخصيات النسائية بمناسبة يوم المرأة العمانية.

وقد تصدّر هاشتاق لقب زوجة السلطان "السيدة الجليلة" قائمة الأكثر تداولاً في سلطنة عُمان. Advertisements واحتفى العمانيون اليوم بأول ظهور علني للسيدة الجليلة #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيدية حرم سلطان #سلطنة_عمان هيثم بن طارق خلال تكريمها لنخبة من السيدات العمانيات في #يوم_المرأة_العمانية ظهور حرم السلطان #هيثم_بن_طارق، هو الأول بالصوت والصورة منذ صعود زوجها لحكم#سلطنة_عمان والذي كان مقتصراً على بيانات مكتوبة، وكان السلطان قد قرر تكريم عدد من الشخصيات النسائية بمناسبة #يوم_المرأة_العمانية، فيما تولت حرمه تسليم الأوسمة فأصبح هاشتاق#السيدة_الجليلة الأكثر تداولاً pic.twitter.com/aFULcN2vyY— sayidatynet (@sayidatynet) ظهور حرم السلطان #هيثم_بن_طارق، هو الأول بالصوت والصورة منذ صعود زوجها لحكم #سلطنة_عمان والذي كان مقتصراً على بيانات مكتوبة، وكان السلطان قد قرر تكريم عدد من الشخصيات النسائية بمناسبة #يوم_المرأة_العمانية، فيما تولت حرمه تسليم الأوسمة فأصبح هاشتاق #السيدة_الجليلة الأكثر تداولاً pic.twitter.com/aFULcN2vyY — sayidatynet (@sayidatynet) October 18, 2020

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