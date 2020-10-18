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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول رحلة مباشرة من تل أبيب تصل إلى المنامة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وصل وفد إسرائيلي يرافقه وزير الخزانة الأمريكي إلى البحرين، الأحد، في زيارة تهدف لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الناشئة وتوسيع التعاون مع منطقة الخليج.
ويرافق الوفد في رحلته على متن طائرة تابعة لشركة طيران العال الإسرائيلية وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين، الذي قال مكتبه إن المهمة تهدف إلى "تعاون اقتصادي موسع" بين إسرائيل والبحرين والإمارات.
وفي حضور منوتشين بمطار بن غوريون في تل أبيب، قال آفيبير كويتز المبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط إن إسرائيل والبحرين ستوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات في المجالات السياحية والمصرفية والدبلوماسية.
وتحدث في المطار أيضا مئير بن شبات مستشار الأمن القومي ورئيس الوفد الإسرائيلي فقال إن المحادثات ستركز على مجالات مثل التمويل والطيران.
ووقعت إسرائيل والبحرين "إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية البناءة" في مراسم خاصة بالبيت الأبيض في 15 سبتمبر، لكن هذه الوثيقة لم تصل إلى حد المعاهدة الرسمية، وفق "سكاي نيوز عربية".
وقال مسؤول شارك في إعداد الزيارة إن إسرائيل والبحرين ستوقعان على بيان يرفع مستوى العلاقات.
أول رحلة مباشرة من تل أبيب تصل إلى المنامة https://t.co/8wl4vmKcI1— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B)
أول رحلة مباشرة من تل أبيب تصل إلى المنامة https://t.co/8wl4vmKcI1— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) October 18, 2020
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