شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل تراجعاً في إصابات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 348 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 342,202 حالة.



ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى5185 حالة.

وأكدت أنه تم تسجيل 373 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في المملكة 328,538 حالة

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