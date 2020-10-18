شكرا لقرائتكم الاتفاق على تسيير 28 رحلة أسبوعيا بين الإمارات وإسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نقلت وكالة رويترز عن وزير إسرائيلي أنه تم الاتفاق على تسيير 28 رحلة أسبوعيا بين الإمارات وإسرائيل.

وقالت وزارة الطيران الإسرائيلية إنه سيتم التوقيع على صفقة الطيران مع الإمارات في 20 الجاري.

كانت شركة طيران يسرائير الإسرائيلية قالت مطلع سبتمبر الماضي إنها حجزت مكانا على جدول الرحلات الجوية لتسيير رحلات من تل أبيب إلى الإمارات، استعدادا لإمكانية بدء حركة السياحة مع مضي البلدين قدما نحو تطبيع العلاقات.

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وقالت متحدثة باسم الشركة إنها طلبت الإذن من سلطات الطيران المدني لتسيير الرحلات وحجزت مكانا على جدول الرحلات للإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون في تل أبيب لحين صدور الموافقة.

أما شركة العال، كبرى شركات الطيران الإسرائيلية، فقد أعلنت عن تسيير رحلات شحن للإمارات لكنها لم تتقدم بعد بطلب الإذن لتسيير رحلات تجارية حسبما قال متحدث.

ودخلت العال التاريخ مطلع سبتمبر الماضي بإرسال أول رحلة رسمية لناقلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات، حيث نقلت مسؤولين لإجراء محادثات بوساطة أميركية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التطبيع.