شكرا لقرائتكم خبر عن النائب بهاء أبو شقة يعلن تنازله عن مستحقاته بمجلس الشيوخ لـ"تحيا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة، التحية والشكر لأعضاء مجلس الشيوخ، بعد انتخابه وكيلا للمجلس، قائلا: "تحية من القلب وإلى القلب لكافة أعضاء المجلس الذى يضم نخبة مميزة من خيرة رجال مصر وسيداتها في هذه المرحة الفارقة التي نؤسس فيها لبناء دولة ديمقراطية حديثة".

وأضاف "أبو شقة"، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، أن هذا التنوع الذى رأيناه فى الأعضاء وفى هذا التمثيل الجيد والرائع لكافة القوى الحزبية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهى رسالة واضحة وتأكيد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأن إرادة المصريين التى تجلت فى 30 يونيو وتصميم المصريين فى هذا اليوم الفارق كان تأكيدا وترسيخا على أن مصر تسير بخطى ثابتة وقوية وسريعة على طريق الديمقراطية الصحيحة، وترسيخ ما نص عليه الدستور بأن النظام السياسي يقوم على التعددية والتداول السلمى للسلطة.

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وتابع وكيل مجلس الشيوخ: "نؤكد أن هذا المجلس سيكون علامة مضيئة على طريق الديمقراطية وترسيخ الرأى والرأى الآخر، والجميع على قلب رجل واحد لتحقيق هذا الهدف، ونؤكد أننى كما عملت بمجلس النواب من قبل والآن فى مجلس الشيوخ، فإننا نهدف لإعلاء مصلحة الوطن".

واختتم بهاء أبو شقة، كلمته معلنا التنازل عن كافة مستحقاته فى المجلس لصالح صندوق تحيا مصر، قائلا: "وتأكيدا لذلك أعلن أننى أتنازل عن كافة المستحقات المالية أيا كان نوعها لصندوق تحيا مصر".