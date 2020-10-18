شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبوشقة يؤكد عقب فوزه بوكالة "الشيوخ" أنه سيكون أبا وأخا لكافة الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبوشقه رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ عقب فوزة بوكالة مجلس الشيوخ، أنه سيظل يبذل كامل الجهد والعطاء من أجل مصر والمصريين حتى آخر لحظه في حياته. وأضاف أبو شقة، في تصريحات عقب فوزه بوكالة مجلس الشيوخ، أنه سيكون مساندا لهيئة المكتب ويقف إلى جوار رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وواصل: لتحقيق مانصبو إليه في أن يكون هذا المجلس نموذجيا يحقق الغايه منه وهو أن نكون أمام مستحدث في النظم البرلمانيه ونظام الغرفتين ونكون أيضا أمام أداء متميز لهذه الغرفه وسأكون أبا وأخا لكافة الأعضاء.

جدير بالذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعلن خلال الجلسة العامة الثانية المنعقدة اليوم الأحد، فوز المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والنائبة فيبي فوزي جرجس عن حزب الشعب الجمهوري، بمقعدي وكيلي المجلس.

يُشار إلى أن المادة 117 من الدستور تنص علي انتخاب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة فصل تشريعي، فإذا خلا مكان أحدهم ، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.

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ووفقا للمادة ذاتها، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتدرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

فيما جاءت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون مجلس الشيوخ، لتنص علي أن ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.