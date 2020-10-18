شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشيوخ" يرفع الجلسة الافتتاحية لفرز أصوات انتخاب وكيلى المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ أعمال الجلسة الافتتاحية المنعقدة اليوم الأحد، لمدة نصف ساعة، وذلك لحين انتهاء اللجنة المشكلة للإشراف على انتخاب وكيلى المجلس، من جمع وفرز الأصوات، على أن تُسلم النتيجة إلى رئاسة المجلس.

وكان "عبد الرازق" قد وجه اللجنة المشكلة للإشراف على انتخابات مقعدى وكيلى مجلس الشيوخ بالتوجه إلى قاعه الدستور لجمع وفرز الأصوات، وتُشكل من برئاسة المستشار فرج الدرى وعضوية كل من الاعضاء عبد المنعم السعيد ومحمد جزر وطارق رسلان ومحمود القط وحنا جريس وعمر عزت محمد.

وشهدت الجلسة ترشح 4 أعضاء على مقعدى الوكيلين وهما المستشار بهاء أبو شقه، رئيس حزب الوفد والإعلامية فيبى فوزى جرجس عن حزب الشعب الجمهورى، النائبة راندا محمد أحمد مصطفى، اللواء اركان حرب أيمن عبد المحسن محمد.

Advertisements

يأتى ترشح الأعضاء، بعد إعلان رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن فتح باب الترشح على مقعدى مجلس الشيوخ، فى ضوء المادة الدستورية (117) من الدستور، وكذا المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون مجلس الشيوخ.

وتنص المادة الرابعة من قانون مجلس الشيوخ، على أن ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

فيما تنص المادة 117 من الدستور على ينتخب مجلس النواب رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.