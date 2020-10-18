شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: المجلس سيتحمل المسئولية لتحقيق آمال الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ في كلمته أمام مجلس الشيوخ منذ قليل، عقب إعلان فوزه برئاسة المجلس، إن مجلس الشيوخ سيؤدى مهمته ورسالته بكل أمانة وسيكون عند حسن ظن الشعب المصرى العظيم ويعمل جاهدا لتحقيق أماله وطموحاته.

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وأضاف عبد الرازق في كلمته: "الإخوة والأخوات أعضاء مجلس شيوخ مصر لقد طوقتم عنقى بالشرف العظيم والثقة الغالية التي منحتمونى إياها ومن قبلكم شعبكم العظيم، لأتوج بها تاريخى الطويل في مجالات القضاء وأخيرا العمل الحزبى والبرلمانى، ولا يسعنى في هذا اللحظة إلا أن أتوجه لحضراتكم بجزيل الشكر والعرفان".

وتابع رئيس مجلس الشيوخ، موجها حديثه للأعضاء: "إن شعب مصر وضع على كاهلكم مسئولية كبرى وبات يتطلع إلى مجلسكم وينتظر منه الكثير ناظرا إليه نظرة الرجاء والأمل في ظل ظروف يبنى فيها الوطن بعد أن كان يمر بظروف صعبة في ظل ما يتعرض له من مؤامرات من قوى شر وأعداء استغلت طيش بعض أبناء الوطن وحمقهم ووجهتهم نحو دمار هذا البلد، لكن الله حماه وهيأ له من بين أبنائه فارسا وطنيا مغوارا امتثل لأهله وبلده، ونجح في إدارة دفة السفينة فقادها بثبات وحكمة مستهلمها من إرادة الشعب وها هو يسير بها في بحر تراطمها الأمواج ويتربص بها قراصنة جبنتوا عن المواجهة ويمارسوا إرهابهم وجندوا من ضل الطريق من أبناء الوطن فتصدى لهم زعيما مناضلا جسورا ورد الله به كيدهم إلى نحورهم، وها هو وأبطالنا البواسل من القوات المسلحة يواجهون الإرهاب، وها هو يعمل دون أن تشغله تلك الحرب الشعواء عن إعادة بناء مصر الحديثة القوية، فراح يبنى في كل الميادين ما اذهل العالم من إنجازات كثرتها وشمولها فاسعد بها أبناء شعبه"، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى.