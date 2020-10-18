شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: إنجازات الرئيس أذهلت العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنه منذ اللحظة الأولى لتولى الرئيس المسؤولية راح يبني في كل الميادين ما أذهل العالم بالإنجازات في سرعتها وجودتها وكثرتها وشمولها وأسعد بها أبناء شعبه وألجم بها أعدائهم.

جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح فعاليات الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، إن شعب مصر وضع على كاهل أعضاء المجلس، مسؤولية كبرى، وبات يتطلع إلى مجلسكم وينتظر منه الكثير ناظرا إليه نظرة الرجاء والأمل.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: "المجلس عاد بعد غياب في ظل ظروف محلية يبنى فيها وطن من بعد ان كان قاب قوسين او ادنى من الهلاك بفعل مؤامرات إقليمية ودولية استغلت بكل اسف طيش بعض أبناء الوطن وحمقهم وجهلهم بوجهتهم نحو دمار هذا البلد، لكن الله حماه ، وهيأ له من بين أبنائه فارسا وطنيا مغوارا غيورا على وطنه وأهله امتثل لإرادة شعبه الذى بادر بعزل من قادوه إلى الهاوية وفوضه في إدارة دفة السفينة".

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وأعلن الفريق جلال هريدى، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، فوز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ، حيث أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوزه برئاسة المجلس بعدد أصوات 287 صوتا.

وأوضح أن عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 299 عضوا، وبلغت عدد الأصوات الباطلة 12 صوتا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 287 صوتا.

وقدم الفريق جلال هريدى، التهنئة للمستشار عبد الوهاب الرازق بفوزه برئاسة مجلس الشيوخ، متمنيا له التوفيق والسداد.

وكان الفريق جلال هريدى، المترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، بصفته أكبر الأعضاء سنا، قد دعا أعضاء مجلس الشيوخ إلى انتخاب رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء حلف اليمين لكل الأعضاء، ودعا الراغبين فى الترشح لإعلان رغبتهم خلال مدة خمس دقائق، ولم يتقدم للترشح على رئاسة مجلس السيوخ سوى المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق حسن، قائلا: "أعلن أنا عبد الوهاب عبد الرازق حسن، ترشحى لرئاسة مجلس الشيوخ، أنا توليت الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا وأمضيت وقتا طويلا فى القضاء المصرى بأنواعه المختلفة وأشرف بترشحى لهذا الموقع".