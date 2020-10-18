شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الوهاب عبد الرازق يتسلم رئاسة جلسة الشيوخ بعد فوزه ويلقى كلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئاسة الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد انتخابه رئيسا للمجلس، على أن يلقي كلمة بهذه المناسبة ثم يدعو إلي البدء في انتخاب الوكيلين.

وفور فوزه ، صعد "عبد الرازق" إلى المنصة، ليتسلم رئاسة الجلسة من الفريق جلال هريدي، الذي ترأس بدايه الجلسة بصفته أكبر الأعضاء سنا إعمالا للقانون والسوابق البرلمانية، وقام "هريدي" بتهنئة رئيس المجلس بفوزه.

شهدت الجلسة أداء أعضاء مجلس الشيوخ اليمين الدستورية، في ضوء المادة والتي جاء نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

يُشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية كالآتى " يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية.

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

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وتنص المادة الرابعة من قانون مجلس الشيوخ، علي أن ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتدرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.