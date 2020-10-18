صور.. وزير الإسكان: إنشاء ألفي وحدة سكنية جديدة في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء ألفي وحدة سكنية جديدة استكمالًا لمشروع الإسكان الاجتماعي على مستوى محافظة جنوب سيناء.

وأكد وزير الإسكان، أن مدينة الطور تشهد طفرة من الانجازات، والمشروعات الخدمية، وليس في مجال الإسكان فقط وذلك لتلبية احتياجات المواطنين.

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جاء ذلك اليوم الأحد خلال افتتاح وزير الإسكان واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مشروع إنشاء 60 منزلاً بدويًا، بقرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه جرى إنشاء 242 منزلًا بدويًا بقرية الجبيل التابعة لمدينة الطور للقضاء على العشوائيات بها، بواقع 120 منزلًا بقرية الجبيل الجديدة "1"، و122 منزلًا بدويًا بقرية الجبيل الجديدة "2" بينهم 62 منزلًا قابلًا للتعلية، وتصل مساحة المنزل إلى 120 متر، ويتكون من صالة، وغرفتي نوم، مطبخ، حمام، حوش.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن منطقة الجبيل تشهد تطورًا جزريًا، ويجري تدعيمها كافة الخدمات والمرافق، كما جرى الانتهاء من إقامة محطة تحلية مياه البحر بمنطقة نبق في شرم الشيخ والتي ستعمل بطاقة 3 آلاف متر مكعب يوميًا، ويجري إعادة تنظيم منطقة الرويسات بالكامل، وبالفعل جرى الانتهاء من المخطط الخاص بتطويرها.