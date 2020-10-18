قوافل طبية مجانية في 13 قرية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

نفذت محافظة المنيا عددًا من القوافل الطبية داخل 13 قرية في مراكز (بني مزار – أبو قرقاص - ملوي - ديرمواس)؛ لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية مجانًا للفئات الأكثر احتياجًا بواقع 4 آلاف و800 حالة، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومديرية الصحة، خلال الفترة من 21 أكتوبر الجاري، وحتى 14 نوفمبر المُقبل، والتي تستهدف الكشف المبكر عن أمراض الدم (الكوليسترول)، وأمراض الباطنة والقلب.

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في تصريحات له، اليوم الأحد، على استمرار تنظيم الحملات والقوافل الطبية المجانية للمواطنين بالقرى والنجوع بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير أفضل مستوى من الخدمة الصحية بتلك القرى.

وأشاد بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في المشاركة المجتمعية وبناء المجتمع وتخفيف العبء عن المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.