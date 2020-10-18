إسبانيا - كورونا / للتخفيف من الضغوطات النفسيّة على الطواقم الطبيّة... جلسات علاجٍ "بالحمير"

قدمت مؤسسة "إل بوريتو فيليز" أو "الحمار الصغير السعيد" الإسبانية جلسات علاجية مجانية بإستخدام الحمير للعاملين في المجال الطبي الذين يحاربون في الصفوف الأمامية ضد فيروس كورونا، وفق ما ذكره موقع "يورونيوز".
يمكن لهذه الجلسات المعروفة بإسم العلاج بمساعدة الحيوانات، أن تساهم بالتخفيف من الاضطرابات الجسدية والعقلية، بما في ذلك التوتر والاكتئاب والقلق.
وقال مدير منشأة الحمار الصغير السعيد، لويس بيجارانو إن الفكرة جاءت من كتاب عن الغابات العلاجية في اليابان، حيث يقضي الناس وقتًا بين الأشجار لتقليل التوتر والاكتئاب كبديل للعلاج.
يشار إلى أن مؤسسة الحمار الصغير السعيد تقع في غابة مترامية الأطراف على حافة منتزه دونانا الوطني في الأندلس جنوب إسبانيا، وهي جمعية غير ربحية تضم 23 حمارًا عملت مع مرضى الزهايمر والأطفال الذين يعانون من مشاكل
وبدأ مشروع "دكتور دونكي" الذي يعنى بالأطباء في أواخر جوان كوسيلة لتوفير فترة راحة للعاملين في الخطوط الأمامية الذين يكافحون فيروس كورونا الذي أودى بحياة حوالي عشرات الآلاف، وترك المسعفين في حالة من الصدمة والإرهاق.
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