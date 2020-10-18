تصدرت منصة مدرستي التعليمية محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية بعد زيادة معدلات البحث على طريقة متابعة الدروس والحضور بها، خاصة بعد تأكيد البعض على نجاحها كمنصة للتعليم عن بعد وما تشمله من مميزات تقدمها للطالب وولي أمره. وسوف نستعرض في السطور التالية خطوات وطريقة التسجيل والدخول على المنصة. طريقة الدخول لمنصة مدرستي . قم بفتح موقع وزارة التربية والتعليم السعودية. . اختار الدخول لمنصة مدرستي التعليمية. . اكتب البريد المستلم من منصة توكلنا وهو بريد المايكروسوفت. . ادخل الرقم السري. . اضغط على أيقونة تسجيل دخول المنصة. تسجيل حضور الطالب في منصة مدرستي . افتح موقع المنصة. . اضغط على حساب مايكروسوفت للطلاب والكوارد التعليمية. . أضف الإيميل والباسود الخاص بك. . اختار الجدول الخاص بك من قائمة الجدوال داخل المنصة. Advertisements . اضغط على الدرس وافتحه وتابعه. . لابد من الضغط على كلمة حضور والتي تكون بجانب كلمة "الدرس"، وذلك ليتم تسجيلك. مميزات منصة مدرستي . يتمكن المديرون والمسئولون عن معرفة أداء كل معلم. . إصدار بيانات توضح المستوى التعليمي لكل الطلاب. . يعرض الطالب ما تم فهمه من الدروس السابقة. . يتمكن أولياء الأمور معرفة هل حضر أولادهم الدروس المعروضة على المنصة أم تغيبوا. . يطلع أولياء الأمور على ملف أبنائهم الموجود على المنصة ومعرفة مستواهم. كما تهدف منصة مدرستي لجعل الانظمة الرقمية هي الأولى، ليتمكن الطالب من معرفة والوصول لأى معلومة يبحث عنها بأسرع طريقة، بجانب إتاحة الفرصة لولي الأمر أن يتابع ما توصل له أبنائه ومستواهم التعليمي بجانب متابعتهم بشكل مستمر، بالإضافة إلى تكوين حلقة تواصل بين المعلمين والطلاب. إقرأ أيضًا: رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول من هنا إقرأ أيضًا: شروط التقديم لوظائف الأحوال المدنية السعودية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة التسجيل على منصة مدرستي التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.