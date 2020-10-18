أمين مجلس التعاون الخليجي يُدين الحادث الإرهابي في العراق

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، المجزرة الإرهابية التي وقعت في الفرحاتية في محافظة صلاح الدين، وأودت بحياة ثمانية مواطنينعراقيين.
تضامن مجلس التعاون مع العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.
أعرب الأمين العام، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، عن تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي، وعن
أكد الحجرف مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لأشكاله وصوره كافة، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.
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