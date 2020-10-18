طوكيو تُسجل 132 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد، تسجيل 132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن Advertisements إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في طوكيو بلغ حتى الآن 28 ألفًا و971 حالة. إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في طوكيو بلغ حتى الآن 28 ألفًا و971 حالة. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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