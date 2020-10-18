فلسطين تدعو للضغط على إسرائيل لوضع حد للسياسات غير القانونية بحق المُعتقلين

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية للضغط على إسرائيل لوضع حد للسياسات غير القانونية بحق المعتقلين.
معتبرة أن تجاهل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمطالب الأسير العادلة، احتجاجًا على اعتقاله الإداري غير القانوني، هو تجاهل لحقه بالحياة.
حمّلت الخارجية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال)، المسئولية عن حياة الأسير ماهر الأخرس، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 84 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري،
والنشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والبرلمانيون.
وأدانت الممارسات الإسرائيلية المستهجنة وغير القانونية للاعتقال الإداري الذي تستخدمه، كأداة للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، بمن في ذلك الأطفال
ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الدولية ذات الصلة، إلى الوفاء بمسؤوليتها وممارسة جميع أنواع الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوضع حد للسياسات والممارسات غير القانونية واللا إنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين، لا سيما سياسة الاعتقال الإداري المستهجنة ونظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية العنصري، والإفراج عن جميع الأسرى، وعن الأسير ماهر الأخرس.
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