إيران تُسجل 890 إصابة جديدة بكورونا

سجلت سلطات الصحة في إيران، اليوم الأحد، 3 آلاف و890 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 530 ألفًا و380 حالة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري - فيتصريحها الصحفي اليومي، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية - إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 252 حالة وفاة جديدة لمصابين بـ(كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 30 ألفًا و375 حالة.
وأضافت سادات لاري، أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 427 ألفًا و400 حالة، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن إجراء 4 ملايين و511 ألفًا و154 اختبارًا للكشف عن الإصابة بـ(كوفيد19).
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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