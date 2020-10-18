فلسطين تُسجل 389 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل 6 وفيات و389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و336 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

أضافت الوزيرة - وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية من محافظات جنين والخليل ونابلس بيت فجار وبيت

لحم، إضافة إلى مواطنة من بيت حانون في قطاع غزة.

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وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.7%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.



وفيما يخص حالات التعافي، فقد

سجلت 273 حالة في المحافظات الشمالية (82 الخليل، 31 جنين، 3 طوباس، 11 سلفيت، 30 طولكرم، 40 قلقيلية، 76 بيت لحم)، إضافة إلى 63 حالة في قطاع غزة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.