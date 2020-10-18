رئيسة وزراء نيوزيلندا: نتيجة الانتخابات تصديق لجهود الحكومة في منع انتشار كورونا

اعتبرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، بعد يوم من تحقيقها فوزًا ساحقًا في الانتخابات العامة النيوزيلندية، أن نتيجة الانتخابات بمثابة تصديق لجهود حكومتها في منع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد وإعادة إنعاش الاقتصاد.



توقعت أردرن - في تصريحات أوردتها شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الأحد - تشكيل حكومة جديدة في غضون ثلاثة أسابيع،

وإعطاء أولوية للعمل على الاستجابة لفيروس كورونا.



كان حزب العمال الليبرلي بزعامة أردرن حصل في الانتخابات على 49% من الأصوات، متغلبًا على الحزب الوطني المحافظ الذي حصل على 27%.. وسيتمتع حزب العمال، وفقًا لهذه النتيجة، بأغلبية مطلقة في البرلمان، وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها

أي حزب من تحقيق أغلبية مطلقة منذ أن طبقت نيوزيلندا نظام التصويت النسبي منذ 24 عامًا، وعادة ما كانت تقوم الأحزاب بتشكيل ائتلافات للحكم، ولكن هذه المرة يمكن لحزب العمال أن يحكم منفردًا.



وزادت شعبية أردرن في وقت سابق من العام الجاري بعد أن قادت جهودا تكللت بالنجاح في وقف انتشار فيروس كورونا عبر تنفيذ إغلاق صارم في مارس الماضي، وسجلت نيوزيلندا عدد إصابات أقل من 2000 إصابة، بينها 25 حالة وفاة.