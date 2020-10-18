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بلغاريا تُسجل 603 إصابات جديدة بكورونا

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 أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الأحد، تسجيل 603 حالات إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إجراء 4602 اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس.

 

 وذكرت وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية أن عدد حالات الإصابة

النشطة في البلاد ارتفع إلى 11 ألفًا و228 شخصًا، ويبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات 1484 مصابًا من بينهم 79 في حالة خطيرة بوحدات العناية المركزة.

 

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 كما سجلت بلغاريا 10 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعافى 37 شخصًا.

 

 يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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