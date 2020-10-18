هونج كونج تُسجل 4 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، اليوم الأحد، تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في المنطقة إلى 5241 حالة.
قالت رئيسة فرع الأمراض المعدية بمركز هونج كونج للحماية الصحية تشوانج شوك-كوان
105 حالات، فيما لايزال 132 مريضًا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 12 مريضًا في حالة حرجة.
يُذكر أن إجمالي الوفيات بسبب الفيروس في منطقة هونج كونج يقف عند
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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