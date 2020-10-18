تدهور صحة صائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أكتوبر 2020 04:15 مساءً - منذ 3 دقائق

آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2020 5:11 مساءً

نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم من بيته في أريحا إلى مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي بعد أن ساء وضعه الصحي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكانت قد أفادت وكالة ​رويترز​ للأنباء عن أن السلطات في ​إسرائيل​ وافقت على علاج كبير المفاوضين ​الفلسطينيين​ ​صائب عريقات​ في أحد مستشفياتها، وذلك عبر ​سيارة إسعاف​، بعد إصابته ب​فيروس كورونا​ المستجد.

وقالت دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة في بيان مقتضب أن نقله للعلاج تم “بسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي” و”لما يتطلبه وضعه من رعاية ورقابة طبية خاصة”.

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وأعلن عريقات قبل أسبوعين أنه يعاني من “أعراض صعبة” جراء إصابته بالفيروس بسبب هشاشة حالته الصحية الناجمة، على حد قوله، عن “نقص مناعتي نتيجة غرس الرئة”.

سبق لكبير المفاوضين الفلسطينيين في مسار أوسلو مع إسرائيل أن تعرض لمشاكل صحية، من بينها نوبة قلبية خفيفة سنة 2012 وزخضوعه لعملية زرع رئة سنة 2017 بعد معاناة من التليف الرئوي.

وقال شقيقه صابر عريقات لوكالة فرانس برس إن حالة شقيقه “ليست جيدة ويعاني ضعفا عاما ونقصا في الأكسجين”.

وأكد نقله إلى “مركز رابين الطبي في بيتاح تكفا” داخل إسرائيل. وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني أعطى تعليمات بتوفير العناية الطبية اللازمة لعريقات في المستشفيات الأردنية في حال احتاج الأمر لذلك.