وصول الوفد الإسرائيلي إلى البحرين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أكتوبر 2020 04:15 مساءً - منذ 10 دقائق

على متن طائرة تابعة لشركة طيران العال الإسرائيلية، وصل وفد إسرائيلي يرافقه وزير الخزانة الأميركي إلى البحرين، الأحد، في أول رحلة مباشرة من تل أبيب إلى المنامة، لتفعيل إعلان تأييد السلام بين إسرائيل والبحرين.

ورافق الوفد وزير الخزانة الأميركي، ستيف منوتشين، حيث قال مكتبه أن الزيارة تهدف إلى “تعاون اقتصادي موسع” بين إسرائيل والبحرين والإمارات.

وأكد وزير الخزانة الأميركي وجود فرص كبيرة للتعاون بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين في مجالات عدة على رأسها الاقتصاد والاستثمار.

أوضح “نتطلع لرؤية رحلات تجارية عدة بين إسرائيل والبحرين مستقبلا. الفرص أمامنا كبيرة لتعاون الدول الثلاث في مجالات الاقتصاد والاستثمار والثقافة والأمن”.

Advertisements

وتابع: “من هنا، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب والعاهل البحريني وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي لقيادتهم العظيمة ومضيهم قدما في اتفاقيات السلام كما أتطلع للمشاورات والمباحثات التي ستعقد خلال الأيام المقبلة”.

ومن جانبه أكد وزير الخزانة الأميركي وجود فرص كبيرة للتعاون بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين في مجالات عدة على رأسها الاقتصاد والاستثمار.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، إن المنطقة تشهد فصلا جديدا من فصول السلام، واصفاً الاتفاقية مع البحرين بالتاريخية.

ووقعت إسرائيل والبحرين “إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية البناءة” في مراسم خاصة بالبيت الأبيض في 15 سبتمبر، لكن هذه الوثيقة لم تصل إلى حد المعاهدة الرسمية.