محادثات حميمة على الفايسبوك تنتهي بابتزاز وسجن في العرائش-التفاصيل

قرر، اليوم الاحد، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في مدينة العرائش إيداع شاب ثلاثيني، السجن المحلي في المدينة، بعد اتهامه بابتزاز سيدة من قبيلة “بني عروس”، ضواحي العرائش .

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن تفاصيل القضية تعود إلى أول أمس الجمعة، بعد أن تم القاء القبض على شخص على مستوى المحطة الطرقية بالعرائش، بعد شكاية قدمتها فتاة لمصالح الدرك، بجماعة “خميس بني عروس”، ضواحي العرائش.

وأفادت مصادر “اليوم 24″، أن المشتكية في عقدها الثالث، تعرفت على المتهم، عبر دردشة على شبكة العنكبوتية، وبعد تواصل دام لأيام، تورطت الشابة مع المتهم في محادثات حميمية، بعد أن اقنعها بأنه يرغب بالزواج بها، إلا أن هذه المحادثات تم توثيقها، من طرفه، عبر محادثات عبر الكاميرا في تطبيق المسنجر.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أن المشتكية وجدت نفسها ضحية ابتزاز وتهديد بنشر أمور شائنة.